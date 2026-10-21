ذياب بن محمد بن زايد يشهد عرساً جماعياً لـ120 عريساً من جهاز أمن الدولة

شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، العرس الجماعي الذي نظَّمه جهاز أمن الدولة، لمنتسبي الجهاز، في فندق إرث أبوظبي، تزامناً مع عام الأسرة.

وقدَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان التهاني إلى العرسان وذويهم، متمنّياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة، مؤكِّداً سموّه مكانة الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء مجتمع متوازن ومترابط.

وثمَّن سموّه الجهود المتواصلة التي يبذلها جهاز أمن الدولة لرعاية الجوانب الاجتماعية وضمان الاستقرار الأسري للكوادر التي تسهر على حماية الوطن، وصون مقدراته.

حضر العرس الجماعي، الذي يأتي تزامناً مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لجهاز أمن الدولة، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين والمهنِّئين.