«كيو موبيليتي»: تفعيل 1455 موقفاً مدفوعاً في العين الإثنين المقبل

أعلنت «كيو موبيليتي» عن تفعيل نظام المواقف المدفوعة في ثلاثة قطاعات بمدينة العين، اعتباراً من الإثنين المقبل، بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» التابع لدائرة البلديات والنقل.

وذكرت أن ذلك يأتي ضمن جهود تنظيم استخدام المواقف العامة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل الوصول إلى المرافق والخدمات في المدينة.

وتشمل المرحلة الحالية ثلاثة قطاعات في منطقتَي المعترض ووسط المدينة، بإجمالي 1455 موقفاً، من بينها مواقف مخصصة لأصحاب الهمم، بما يراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

ويأتي تفعيل المواقف استجابةً لتزايد الطلب على المواقف العامة في مدينة العين في ظل النمو السكاني وتوسع الأنشطة التجارية والخدمية، ويسهم تنظيم استخدام المواقف في رفع كفاءتها، وتسهيل وصول السكان والزوار والعاملين إلى المنشآت والمرافق، وتحسين تجربة التنقل اليومية.

وتبلغ رسوم استخدام المواقف الفرعية المشمولة بالتفعيل درهمين للساعة الواحدة، ويمكن سدادها عبر تطبيقَي «درب» و«تم».

ودعت «كيو موبيليتي» مستخدمي المواقف إلى الالتزام باللوحات الإرشادية والتعليمات المعتمدة، واستخدام المواقف وفق الأغراض المخصصة لها، وسداد الرسوم المقررة وفق الأنظمة المعمول بها.