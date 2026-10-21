ولي عهد أبوظبي يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان

يبدأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، تلبيةً لدعوة من رئيس وزراء جمهورية اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ويبحث سموّه مع رئيس الوزراء اليوناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة، والبناء على خمسة عقود من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بما يسهم في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية ودعم تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام.