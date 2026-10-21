إعلان الفائزين بجوائز دبي لاستشراف المستقبل نوفمبر المقبل

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل أنها ستكرم الفائزين بالدورة الثانية من «جوائز دبي لاستشراف المستقبل» خلال أعمال «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي يُعقد تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل.

وتهدف هذه الجوائز السنوية للاحتفاء بالمبتكرين والمتميزين، ورواد الاستشراف، ومصممي المستقبل، وأصحاب الرؤى المستقبلية والأفكار المبدعة من حول العالم.

وتعتمد عملية تقييم المشاريع على مجموعة معايير تشمل الأصالة والابتكار، والتطبيق العملي لمنهجيات وأدوات الاستشراف، وحجم الأثر المتحقق وإمكانية توسيعه والاستفادة منه في نطاقات أوسع، وتتيح الجائزة إمكانية الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع مبادئ التعاون بين الإنسان والآلة التي تتبناها مؤسسة دبي للمستقبل، كما يتم في جائزة «الريادة في استشراف المستقبل» تكريم الأفراد والجهات التي ابتكرت أطر عمل ومنهجيات أسهمت في تعزيز قدرة المؤسسات والمجتمعات على استباق الفرص والتحديات وصناعة مستقبل أفضل.

وتضمنت قائمة الفائزين بجوائز دبي لاستشراف المستقبل العام الماضي كلاً من فريق تقرير «باسيفيكا فيوتشرز» من جمهورية فيجي حول أهمية المعارف والخبرات للشعوب الأصلية في جزر المحيط الهادئ للمحافظة على مستقبلها واستدامة مواردها في فئة «الريادة في استشراف المستقبل»، وفريق مبادرة «مدينة العمر الصحي المديد» من المملكة المتحدة في فئة «استشراف المستقبل للمجتمعات»، ومبادرة حوض نهر الكونغو التي سلّطت الضوء على أهمية استشراف مستقبل التنوّع الحيوي لاستدامة حوض النهر المهم لدول وسط القارة الإفريقية في فئة «استشراف المستقبل للبيئة».