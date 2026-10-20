«فرصة» يطرح في عجمان 300 وظيفة للمواطنين عبر 20 شركة

شهد معرض «فرصة» للتوظيف، الذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان في قاعة الإمارات للضيافة، إقبالاً لافتاً من الباحثين عن عمل، وسط مشاركة 20 شركة من القطاع الخاص طرحت أكثر من 300 شاغر وظيفي، بهدف تعزيز فرص توظيف الكفاءات الوطنية وتوسيع آفاق العمل أمام المواطنين.

وشكّل المعرض فرصة للباحثين عن عمل، من حَمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، للتعرف إلى الشواغر الوظيفية المتاحة، وإجراء المقابلات الوظيفية مباشرة مع ممثلي الشركات المشاركة، والتعرف إلى متطلبات الوظائف المتاحة، واستكشاف المسارات المهنية التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

وأكد مدير إدارة تمكين المواهب في دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، فارس عبدالعزيز المندوس، أن الإقبال الكبير الذي شهده المعرض يعكس اهتمام الكفاءات الوطنية بالانضمام إلى سوق العمل في القطاع الخاص، ويؤكد نجاح المعرض في تحقيق أهدافه المتمثلة في ربط الباحثين عن عمل بالفرص الوظيفية الفعلية، وتسهيل إجراءات التوظيف، بما يعزز التوافق بين مؤهلات الباحثين عن عمل ومتطلبات الوظائف.