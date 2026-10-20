برامج «بيت الخير» ترفع إنفاق مشروع «علاج» إلى 24.6 مليون درهم

قفز إنفاق مشروع «علاج»، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، إلى 24 مليوناً و669 ألفاً و557 درهماً، وهو ما يزيد على إنفاق المشروع خلال العام الماضي، ما يشكل طفرة غير مسبوقة في عطاء هذا المشروع الإنساني والمجتمعي، وذلك بسبب الزيادة اللافتة التي حققتها المنصات الإنسانية والبرامج الإذاعية التي أطلقتها الجمعية لجمع التبرعات، التي تشهد إقبالاً متصاعداً من المحسنين الكرام وشركاء الخير الذين لم يبخلوا بمساهماتهم، وتسجل برامج «بيت الخير» التي تبث عبر هذه المحطات التلفزيونية والإذاعية الوطنية قصصاً إنسانية تعكس روح العطاء والتكافل التي يعيشها مجتمع الإمارات، لعل أهمها في سبتمبر قصة الطفل التركي جوكوتوج أوردو المصاب بمرض ضمور العضلات الدوشيني، الذي تجاوزت كلفة علاجه 10 ملايين درهم، حيث بادرت الجمعية إلى تسريع إجراءات الدعم، وإطلاق رابط مخصص لاستقبال التبرعات، واستطاعت بفضل تعاون الخيرين والشركاء، وفي مقدمتهم شريكها الاستراتيجي بنك دبي الإسلامي، إنقاذ الطفل المهدد بمرضه العضال في الوقت المناسب.

ويذكر أن ما أنفقته البرامج والمنصات حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ 15 مليوناً و586 ألفاً و894 درهماً، استفاد منها 577 مريضاً.

وتصدر برنامج «حق معلوم» على إذاعة وتلفزيون «نور دبي» عطاء البرامج والمنصات الإنسانية، الذي أنفق حتى نهاية سبتمبر ستة ملايين و843 ألفاً و909 دراهم، واستفاد منه 247 مريضاً، ثم برنامج «ميادين الخير» على إذاعة القرآن الكريم التابعة لشبكة أبوظبي الإذاعية، الذي أنفق حتى نهاية سبتمبر أربعة ملايين و86 ألفاً و216 درهماً، واستفاد منه 148 مريضاً، ثم برنامج «زايد الخير» على شبكة الأولى الإذاعية، الذي أنفق خلال الأشهر التسعة ثلاثة ملايين و529 ألفاً و653 درهماً، واستفاد منه 119 مريضاً، إضافة إلى حملات «فزعة» الإنسانية التي أنفق منها هذا العام مليون و127 ألفاً و116 درهماً، واستفاد منه 63 مريضاً.