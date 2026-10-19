5732 مهمة إنقاذ نفذتها شرطة دبي خلال 2025

نفذت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، مُمثلة في الفِرَق التخصصية بإدارة البحث والإنقاذ، 5732 انتقالاً للتعامل مع المهام والحوادث، خلال العام الماضي 2025، بمتوسط زمن استجابة بلغ 5.6 دقائق، مقارنة بالمستهدف البالغ 6.7 دقائق.

وشملت المهام التعامل مع حوادث برية مُعقدة استلزمت تقديم الدعم والمساندة في الحوادث، إضافة إلى عمليات إنقاذ مصابين في حوادث السقوط والانحشار، وإخراج أطفال وأشخاص محشورين في سيارات ومنازل ومصاعد.

جاء الكشف عن النتائج خلال تفقد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، الإدارة العامة للنقل والإنقاذ ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وتفقد الفريق عبدالله المري جاهزية مركبات الإنقاذ والآليات والمعدات التخصصية المُستخدمة في العمليات الميدانية، واطلع على التجهيزات الفنية والتقنيات الحديثة التي تدعم عمل الفرق، وآليات الاستعداد للتعامل مع مختلف الحوادث والبلاغات الطارئة، بما يضمن سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث ورفع كفاءة التدخل الميداني.

واطلع على أربع قصص نجاح لمنتسبين تميزوا في مجالات العمل الميداني والابتكار والتطوير المهني، وقدموا إسهامات في تطوير منظومة العمل وتعزيز القدرات التخصصية. كما اطلع على المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية للإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ونتائج خططها التشغيلية، وجهودها في تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الموارد البشرية والفنية، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى تعزيز استدامة الجاهزية وتحسين مستويات الأداء، كما اطلع على نسبة السعادة الوظيفية الداخلية التي بلغت 99.84%.