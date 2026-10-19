شرطة دبي تستعرض مبادراتها في إكسبو أصحاب الهمم

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس تمكين أصحاب الهمم، مشاركتها في فعاليات الدورة الثامنة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026، الذي ينطلق اليوم، تحت شعار «دمج المجتمعات وتمكين الحياة»، وذلك من خلال جناحها في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى بعد غد.

ويستعرض جناح شرطة دبي مجموعة من المبادرات والأنشطة التفاعلية، أبرزها مبادرة «بأناملنا نبدع»، بمشاركة مجلس الروح الإيجابية، وتسلط الضوء على القدرات الإبداعية لأصحاب الهمم، وإتاحة الفرص لهم لإبراز مواهبهم والمشاركة الفاعلة في الأنشطة المجتمعية التابعة للمجلس.

كما تقدم شرطة دبي «لعبة تحدي الهمم»، وهي تجربة تفاعلية تجمع متنافسين اثنين في تحدٍّ معرفي يتضمن 20 سؤالاً يومياً، تتمحور حول أساليب التعامل الإيجابي مع أصحاب الهمم، والتعريف بالخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، بهدف تعزيز الثقافة المجتمعية، وترسيخ مفاهيم الاحترام والدمج والتمكين، بأسلوب يجمع بين المعرفة والتشويق والمنافسة.

وتستعرض شرطة دبي من خلال برنامج بطاقة إسعاد منظومة الخدمات والمزايا المقدمة لأصحاب الهمم، عبر عروض مرئية لشرح الوصول إلى التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، كما تتضمن المشاركة تكريم عدد من الشركاء تقديراً لإسهاماتهم، واستقطاب شركاء جدد من الجهات والمؤسسات التي تقدم خدماتها لأصحاب الهمم.

وتشارك الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة الشرطة السياحية، بمبادرة «رحلة السائح»، التي تسلط الضوء على الخدمات الشرطية والسياحية المقدمة للسياح من أصحاب الهمم.

كما تسلط شرطة دبي الضوء على مبادرة العلاج بركوب الخيل، ودورها بوصفها أحد الأساليب العلاجية والتأهيلية المساندة التي قد تسهم في تطوير المهارات الحركية والتوازن والتفاعل الاجتماعي لدى بعض أصحاب الهمم، بمن فيهم الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد، وفق احتياجاتهم الفردية وتحت إشراف المختصين.

وتستعرض شرطة دبي مبادرة «المترجم الصغير»، بمشاركة طلبة مدارس حماية للتربية والتعليم، وتهدف إلى تأهيل الطلبة وتزويدهم بالمهارات الأساسية في لغة الإشارة، وتعزيز قدرتهم على التواصل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بثقافة الدمج والتواصل الإنساني.