انضمام عبدالسلام الشحي لـ «الوطني» ممثلاً عن رأس الخيمة

صرّح وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن عضوية المجلس الوطني الاتحادي تكليف وأمانة ومسؤولية وطنية، الغرض منها تمثيل شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط الإمارة التي يمثلها العضو داخل المجلس، وذلك بمناسبة الإعلان عن صدور مرسوم اتحادي بحلول عضو محل عضو آخر (منتخب) في عضوية المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة رأس الخيمة، على أن يكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه.

وأعرب العويس عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه المتواصل لمسيرة الحياة النيابية في الدولة، وحرص سموه على تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى القويم.

وأشار إلى أنه في حال خلو مقعد أحد أعضاء المجلس المنتخبين (20 عضواً) قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل، يحل محله المرشح الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط الخاصة بالإمارة، بحيث يتم اختيار المرشح الحاصل على أعلى الأصوات إذا كان العضو السابق رجلاً، بينما يتم اختيار المرشحة الحاصلة على أعلى الأصوات إذا كان العضو السابق امرأة، وذلك وفقاً لحكم المادة 67 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي تقضي بأنه إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس المنتخبين قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل، حل محله الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط الخاصة بالإمارة، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه، على أن تكتمل العضوية بصدور مرسوم اتحادي بضم العضو البديل إلى المجلس الوطني الاتحادي.

وهنأ عبدالسلام عبدالله الشحي بمناسبة ضمه إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي كعضو منتخب عن إمارة رأس الخيمة، خلفاً لسعيد راشد العابدي، رحمه الله، مستذكراً «بكل تقدير ووفاء عطاءه وإخلاصه في خدمة وطننا الغالي وتحقيق مصالح المواطنين، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه عن عطائه وإخلاصه في خدمة وطننا الزاهر خير الجزاء، وأن يوفق العضو الجديد في أداء مسؤوليات ومهام عضوية المجلس».