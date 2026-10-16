«دبي الأفعال» ينقل تجربة دبي في صناعة المستقبل إلى صُنّاع التغيير العالميين

استكشف أعضاء مجتمع صُنّاع التغيير العالميين من مختلف دول العالم تجربة دبي في صناعة المستقبل، وتحويل الطموحات إلى إنجازات، ضمن برنامج «دبي الأفعال»، الذي نظمه مركز دبي لمجتمع صُنّاع التغيير العالميين، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع «دبي الأفعال»، خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي استضافتها دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وأتاح البرنامج، الذي جمع صُنّاع التغيير العالميين بنظرائهم في دولة الإمارات، استكشاف أساليب استشراف التحولات، وصناعة الفرص في دبي، والتعرّف إلى النماذج التي مكنتها من ترجمة الرؤى إلى مبادرات ومشاريع ذات أثر ملموس، وبناء منظومات متكاملة دعمت الابتكار، وعزّزت قدرتها على مواكبة المتغيّرات العالمية المتسارعة.

وتعرّف المشاركون - من خلال حوارات وورش عمل وتجارب ثقافية وجولات ميدانية - إلى المبادرات والشراكات التي شكّلت تجربة دبي التنموية، واستكشفوا كيف بنت المدينة منظومات متكاملة دعمت الابتكار، وعزّزت قدرتها على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة.

وقالت رئيسة مركز دبي لمجتمع صُنّاع التغيير العالميين، اليازية المرزوقي: «إن برنامج (دبي الأفعال) يقدم فهماً أعمق لكيفية صناعة الإنجاز في دبي، وقد تمثّلت قيمة البرنامج في إتاحة فهم أعمق لكيفية صناعة الإنجاز في دبي، من خلال التعرّف إلى قدرتها على استشراف التغيير، وجمع الجهود، وترجمة الطموحات إلى واقع ملموس، واستكشاف أساليب العمل التي أسهمت في تحقيق الإنجازات التي عرفها العالم عن المدينة».

وتوزّعت أعمال البرنامج على خمسة محاور رئيسة تناولت استشراف المستقبل، وبناء المجتمعات، وتحويل الطموحات إلى إنجازات، وتوسيع نطاق الأفكار محلياً وعالمياً، وقدرة المدن على مواصلة إعادة ابتكار نفسها والتكيّف مع التحولات المستقبلية.

وتضمن البرنامج زيارة إلى كاميليشس - Camelicious، تعرّف خلالها المشاركون إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير منتجات مستدامة مستوحاة من التراث الإماراتي، في تجربة جسّدت المواءمة بين الأصالة والتجدد.

ونظم البرنامج مركز دبي لمجتمع صُنّاع التغيير العالميين، الذي احتفل بمرور 15 عاماً على تأسيسه خلال 2025-2026، ويستند إلى شبكة مجتمع صُنّاع التغيير العالميين في دولة الإمارات التي تضم 79 عضواً موزعين على مراكز دبي وأبوظبي والشارقة.

اليازية المرزوقي:

• قيمة «البرنامج» تمثّلت في إتاحة فهم أعمق لكيفية صناعة الإنجاز في دبي.