قيادات حكومية وشبابية تناقش التحوّل من الاستشراف إلى التكامل لمستقبل أكثر مرونة

بحث خبراء ومتخصصون عالميون في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، سبل الانتقال من استشراف التحولات إلى اتخاذ خطوات عملية تعزز قدرة المجتمعات والاقتصادات والمؤسسات على بناء مستقبل أكثر مرونة وشمولاً وتعاوناً.

واستعرض المتحدثون في الجلسة منظومات التعلم والعمل والإدارة والاقتصاد القائمة في عالم اليوم، وتأثرها الكبير بالتحولات العميقة التي تشهدها، مع صعود التقنيات الناشئة والجديدة، وحالة عدم اليقين الدولي، وتغيّر نماذج النمو، وناقشوا فرص تنمية المجتمعات وازدهار الاقتصادات، وقدرة المؤسسات على الاستجابة للتغيير، فيما ركزت الجلسة على أهمية التكامل بين دور القيادات الحالية الخبيرة من جهة وقيادات المستقبل من جهة ثانية لتحويل الرؤى المستقبلية إلى مسارات عمل، وبناء شراكات عابرة للقطاعات والتخصصات والحدود، تتيح التعامل مع التحديات بكفاءة ومرونة واستباقية، والاستفادة من الفرص الجديدة الواعدة.

وشهدت الجلسة عرض أبرز الرؤى المرتبطة بتحديات الشباب والجيل المقبل وفرصهما، الواردة في تقرير «نبض الشباب»، الصادر عن مجتمع صنّاع التغيير العالميين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي قدمتها مديرة مجتمع صناع التغيير العالميين في المنتدى الاقتصادي العالمي، ناتالي بيرس.

وقالت بيرس إن تقرير «نبض الشباب» كشف أن تغيّر المناخ مازال على رأس أولويات الشباب حول العالم. وأضافت أن الذكاء الاصطناعي انتقل من كونه توقعاً قبل عقد إلى ممارسة يومية، ولذلك فإن السؤال اليوم لم يعد عمّا يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله، بل عمّا سيفعله الشباب بعد أن بات يعيد تشكيل حياتهم وعملهم.

وشارك الرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، الأستاذ ورائد الأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة وعضو منتدى القيادات العالمية الشابة والفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، البروفيسور فاضل أديب، ومؤسِسة مشاريع من ساحل العاج، مريم نوريا كوني، ونائبة أمين مركز ميونيخ في ألمانيا، كيارا وينونا سويني، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة ماينا ماهيلا في الهند وعضو مجتمع القيادات العالمية الشابة، سوهاني جالوتا، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جي إف بيوكيميكالز في المملكة المتحدة وعضو منتدى القيادات العالمية الشابة، ماتيو فلاميني، في حوار مفتوح أداره المدير الإداري في المنتدى الاقتصادي العالمي، سيباستيان باكوب.