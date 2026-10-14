30 دولة تشارك في «مؤتمر الجيوفيزياء الهندسية» بجامعة الإمارات

افتتح المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، زكي أنور نسيبة، فعاليات «المؤتمر الدولي الثامن للجيوفيزياء الهندسية» بمقر الجامعة في مدينة العين، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والمختصين من أكثر من 30 دولة حول العالم، لتبادل الخبرات، ومناقشة أحدث المستجدات والحلول العلمية والهندسية.

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «الجيوفيزياء من أجل مستقبل مستدام: الابتكار للتعزيز الحضري والسياحة الجيولوجية»، بالتعاون بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وبلدية مدينة العين، بحضور مدير جامعة الإمارات، الدكتور أحمد علي الرئيسي، والمدير التنفيذي ببلدية مدينة العين، أحمد عبدالله الكويتي، ونخبة من العلماء والخبراء والباحثين والمختصين من مختلف دول العالم.

وأكد زكي نسيبة، في كلمة الافتتاح، أن الاستدامة والمرونة الحضرية تبدأ من فهم ما تحت سطح الأرض، مشيراً إلى أن المدن في الأغلب تُقيّم بجمالها الخارجي ومبانيها الشاهقة، إلا أن أمنها واستدامتها يعتمدان على ما يكمن في باطن الأرض من طبقات مياه جوفية، وبنية تحتية دفينة، وتكوينات جيولوجية معقدة.

وأضاف: «الجيوفيزياء الهندسية تجعل هذا العالم الخفي مرئياً ومقروءاً، فهي تتيح لنا الرؤية قبل الحفر، والاختبار قبل البناء، والمراقبة قبل حدوث الأعطال، والتدخل قبل أن تتحول المخاطر إلى كوارث، ومن هذا المنطلق، فإنها ليست مجرد علم تقني، بل هي علم للاستشراف ومسؤولية مجتمعية وخلقية».

وأشار إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي تزامناً مع احتفال جامعة الإمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي (50 عاماً)» على تأسيسها، وشدد في الوقت نفسه على أن الخوارزميات والتقنيات السريعة لا يمكن أن تحل محل التقييم العلمي الدقيق والمسؤولية الأخلاقية تجاه المجتمعات.

من جانبه، أكد مدير بلدية مدينة العين، راشد مصبح المنعي، في كلمه له خلال الافتتاح أهمية الاستضافة قائلاً: «يسرنا أن تستضيف مدينة العين أعمال المؤتمر العالمي الثامن للجيوفيزياء الهندسية، الذي يقام برعاية كريمة من سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وبالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة» .

وذكر مدير جامعة الإمارات، الدكتور أحمد علي الرئيسي، أن جلسات المؤتمر الـ11 المتخصصة تُسلّط الضوء على محورين رئيسين، هما تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدراسات والأبحاث الجيوفيزيائية والجيولوجيا والسياحة الجيوفيزيائية وكيفية استغلال الأدوات الجيوفيزيائية للتعرّف إلى الوجهات والمواقع السياحية وتطويرها.