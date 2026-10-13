محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم 24 لسنة 2026، بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي، برئاسة طلال حميد بالهول.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من عوض حاضر المهيري نائباً للرئيس، وتميم محمد المهيري، والدكتور رياض محمد بالهول، وسيف عبيد المنصوري، وفيصل محمد العوضي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.