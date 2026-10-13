8 منصات رئيسة لفعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل أن «أسبوع دبي للمستقبل» الذي تنظِّمه، خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، سيتضمن عشرات الفعاليات المتخصصة والمتاحة للجمهور ضمن ثماني منصات رئيسة، بمشاركة أكثر من 10 آلاف من الخبراء والمخترعين والمبتكرين والمستثمرين وصنّاع السياسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والمشاركين والمتخصصين في مختلف المجالات الحيوية والمستقبلية من حول العالم.

ويتضمّن الأسبوع برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسة، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، والمعارض والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها.

وتشمل المنصات: منصة الحوار، ومنصة التجارب والابتكارات، ومنصة مشاريع المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، ومنصة تحديات المستقبل، ومنصة الفعاليات الجانبية، ومنصة مستقبل دبي، ومنصة الفعاليات الخارجية.

وستنعقد الفعاليات خلال أسبوع دبي للمستقبل بقاعة المحاضرات في متحف المستقبل بمشاركة قادة عالميين وصناع قرار وعلماء ومبتكرين ومفكرين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب منصات حوارية في مناطق متنوعة في أبراج الإمارات.

وتقدم المنصة صيغاً جديدة للحوار والتفاعل تتجاوز الجلسات التقليدية، وتشمل النقاشات المباشرة والمحاكاة الحية والحوارات المفتوحة، وغيرها من التجارب التفاعلية.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز مشاركة الحضور، وتحويلهم من مستمعين إلى شركاء فاعلين في استشراف المستقبل وصناعة أفكاره.

وستضم منصة التجارب والابتكارات في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات معرض مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» التي تُقام سنوياً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وبإشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة).

ويضم المعرض 100 مشروع طلابي متميّز تم اختيارها من بين آلاف المشاركات، ويسعى إلى معالجة أبرز التحديات الاجتماعية والبيئية التي تواجه البشرية.

وتمثل المبادرة منصة عالمية هدفها جمع المبدعين والباحثين وأصحاب الرؤى لابتكار حلول تحولية تفيد البشرية، وتعزيز الابتكارات المستقبلية عبر دعم النماذج الأولية والتجريبية التي تتصدى لأهم التحديات العالمية، مع ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار.

وتشمل المنصة العديد من التجارب المبتكرة التي يستكشفها الزوار، مثل تناول وجبة مزروعة بالكامل بدون تربة، وإجراء فحص للصحة بالذكاء الاصطناعي في 60 ثانية، وتجربة لملابس افتراضية، وغيرها من الابتكارات التي تحوّل المستقبل من مجرد فكرة إلى واقع ملموس.

وتشهد منصة مشاريع المستقبل عروضاً لأبرز الأفكار والمشاريع المستقبلية من مختلف الفئات بمشاركة نخبة من المبتكرين وأصحاب الأفكار ورواد الأعمال ولجان التحكيم المتخصصة، والتنافس للحصول على فرص استثمارية واعدة تتيح لها توسيع أعمالها انطلاقاً من دبي.

وستجمع منصة تشريعات المستقبل الوزراء والقادة الحكوميين، وصناع السياسات، والخبراء، والقطاع الخاص، والجهات التنظيمية، والمنظمات الدولية، للعمل على تطوير أطر وسياسات وتشريعات مستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والتقنيات الناشئة، بما يسهم في توجيه مستقبل التكنولوجيا لخدمة الإنسان.

وفي منصة تحديات المستقبل سيتم تخصيص منطقة متكاملة لمواهب الذكاء الاصطناعي والروبوتات واستشراف المستقبل للمشاركة في تحديات متنوعة تشمل التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي في عامه الثالث، إلى جانب مسابقات الروبوتات وتكنولوجيا المستقبل، والهاكاثونات، والمحاكاة الافتراضية.

أما منصة الفعاليات الجانبية فتضم برامج متنوعة تُقام بعيداً عن المنصات الرئيسة، لتوفير مساحات أكثر تفاعلاً تجمع المجتمعات المتخصصة وصنّاع المحتوى والمبتكرين وصنّاع القرار بما يعزز الحوار، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات.

وفي منصة مستقبل دبي ستشارك كفاءات وقيادات في القطاعات الحيوية الرئيسة بدبي في تجربة لاستشراف المستقبل، والمساهمة بتجاربهم وخبراتهم في تصميم مستقبل الإمارة، عبر حوارات مغلقة تحاكي بيئات العمل.

أما في منصة الفعاليات الخارجية فسيتحوّل «حي دبي للمستقبل» خلال الأسبوع إلى وجهة نابضة بالحياة، تحتفي بالابتكار والإبداع، وتقدم تجارب تجمع التكنولوجيا، والفنون، والرياضة، والثقافة، والطعام، والمجتمع.

• الكشف عن تحديات دولية في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وعروض لمشاريع مستقبلية وفرص استثمارية.

• صنّاع القرار والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية يناقشون تطوير تشريعات المستقبل.

• 10 آلاف خبير ومتخصص من أنحاء العالم في مختلف مجالات المستقبل.

• 100 مشروع من حول العالم ضمن معرض «حلول دبي للمستقبل ابتكارات للبشرية».