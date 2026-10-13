بلدية أبوظبي تطلق حملة للتوعية بمتطلبات السلامة في أعمال هدم المباني

نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية، وورشة توعوية، بشأن اشتراطات السلامة في أعمال هدم المباني، واستهدفت الورشة العاملين في قطاع البناء والإنشاء، من مقاولين واستشاريين.

وشملت الحملة عدداً من المواقع الإنشائية في جزيرة أبوظبي، بهدف رفع مستوى الوعي بمتطلبات السلامة الواجب تطبيقها أثناء تنفيذ عمليات الهدم، والتحقق من التزام المواقع بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة العاملين وأفراد المجتمع والمباني المجاورة، والحد من الحوادث والمخاطر المحتملة المرتبطة بأعمال الهدم.

وركزت الفِرَق الميدانية، خلال الزيارات، على أهمية تأمين مواقع العمل بصورة سليمة، لمنع سقوط المواد والمخلفات على المباني المجاورة أو المارة، وتوفير معدات مكافحة الحرائق، وتدريب العاملين على استخدامها بالشكل الصحيح، إلى جانب الالتزام بإجراءات السلامة أثناء عمليات الهدم، وفقاً لطريقة الهدم وتحليل المخاطر المعتمدين.

كما تضمنت الحملة التحقق من توفير التدريب اللازم للفنيين ومشغلي المعدات من قبل جهات متخصصة، والالتزام بتزويد جميع العاملين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة، وقياس مستويات الضوضاء والغبار وتطبيق وسائل الوقاية اللازمة للحد من آثارهما.

وبحسب نتائج الزيارات الميدانية، اتخذت البلدية الإجراءات اللازمة وفقاً لحالة كل موقع، وشملت تقديم التوعية والإرشاد، أو توجيه الإنذارات، أو تحرير المخالفات.

وفي سياق متصل، عقدت بلدية مدينة أبوظبي ورشة توعوية للفئات ذاتها، تناولت المحاور والمتطلبات التي ركزت عليها الحملة الميدانية، حيث استعرضت الورشة أبرز الممارسات الوقائية، وآليات تقييم المخاطر، إلى جانب مسؤوليات المقاولين والاستشاريين والعاملين.