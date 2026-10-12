خفض السرعة على طريق الفجيرة – خورفكان إلى 100 كيلومتر في الساعة

أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن تخفيض حدود السرعة المسموح بها على طريق الفجيرة – خورفكان، من 120 إلى 100 كيلومتر في الساعة، اعتباراً من الغد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق. وأوضحت شرطة الفجيرة، في تنويه مروري نشرته عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أن القرار يتضمن خفض الحد الأقصى للسرعة المسموح بها بمقدار 20 كيلومتراً في الساعة، ما يستدعي من السائقين مراعاة التغيير عند استخدام الطريق، والانتباه إلى حدود السرعة الجديدة مع بدء تطبيقها في الموعد المحدد.

ويشمل التعديل الطريق الرابط بين مدينتَي الفجيرة وخورفكان، حيث يتعين على قائدي المركبات التقيد بالسرعة المعلنة، وعدم الاعتماد على حدود السرعة السابقة، مع مراعاة اللوحات والإرشادات المرورية التي تنظم حركة السير.