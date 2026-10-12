«القوز المجتمعي» يعزز وعي 478 عاملاً بالجرائم السيبرانية

نظّم مجلس الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، ملتقى القوز المجتمعي لفئة العمال، وذلك في مجمع النابودة بمنطقة القوز، بحضور 478 عاملاً، وذلك في إطار جهود شرطة دبي الرامية إلى تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي، وترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة بين مختلف شرائح المجتمع، وشكّل الملتقى انطلاقة أولى الحملات التوعوية التي ينفذها مجلس الروح الإيجابية بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز وعي العمال بمخاطر الجرائم الإلكترونية، وتعزيز قدرتهم على حماية بياناتهم الشخصية والمصرفية، والتعامل الآمن مع التقنيات الرقمية.