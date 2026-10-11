الحرس الوطني الإماراتي ينقذ 22 شخصاً إثر حريق ناقلة نفط في مياه الخليج العربي

تمكّنت مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني من إنقاذ 22 شخصاً من الجنسية الآسيوية، إثر اندلاع حريق في ناقلة نفط كانوا على متنها داخل مياه الخليج العربي. وجاءت عملية الإنقاذ عقب تلقي مجموعة حرس السواحل بلاغاً من طاقم الناقلة يفيد باندلاع حريق على متنها، حيث باشرت الفرق المختصة على الفور إجراءات الاستجابة والتعامل مع البلاغ، وتمكنت من تحديد موقع الناقلة والوصول إليها وإنقاذ أفراد طاقمها، البالغ عددهم 22 شخصاً، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ومن ثم تسليمهم إلى الجهات المعنية، وهم جميعاً بحالة صحية مستقرة.

وتأتي هذه العملية تأكيداً على الجاهزية العالية والكفاءة الميدانية التي يتمتع بها منتسبو الحرس الوطني، وحرصهم الدائم على سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ البحرية، بما يسهم في حماية الأرواح، وتعزيز الأمن والسلامة في المياه الدولية.