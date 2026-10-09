شرطة دبي تُحقق «المطابقة الكاملة» في جودة أعمال التدقيق الداخلي   

حقق مكتب التدقيق الداخلي في شرطة دبي نتيجة «المطابقة الكاملة» في تقييم جودة أعمال التدقيق الداخلي، الذي أجرته جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ختام فعاليات مؤتمر رؤساء التدقيق التنفيذي «CAE 2026»، الذي عقد في أبوظبي، من السادس إلى الثامن من أكتوبر الجاري، بفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس.

وسلم رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، الدكتور علي محمد المويجعي، درع التكريم، إلى مدير مكتب التدقيق الداخلي في شرطة دبي، العقيد الدكتور خبير مشعل الزرعوني، ورئيس قسم التدقيق التشغيلي، الرائد سما عبدالرحيم صفر، ورئيس قسم تدقيق تكنولوجيا المعلومات، المهندسة خلود المرزوقي.

وجاءت النتيجة بعد مراجعة شاملة لمنهجيات وآليات عمل مكتب التدقيق الداخلي في شرطة دبي ومدى توافقها مع المعايير المهنية المعتمدة، حيث أكد التقييم تحقيق «المطابقة الكاملة»، بما يعكس مستوى النضج والكفاءة وفاعلية الممارسات المتبعة.

ويجسّد الإنجاز حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ترسيخ الحوكمة والشفافية والتميز المؤسسي، وتعزيز دور التدقيق الداخلي في رفع كفاءة الأداء وتحسين العمليات وإدارة المخاطر وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وأكد العقيد الدكتور خبير مشعل الزرعوني حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تطبيق المعايير العالمية ومواكبة أفضل الممارسات المهنية والتطوير المستمر لمنهجيات التدقيق الداخلي.

وأضاف أن تحقيق «المطابقة الكاملة» يمثل ثمرة للدعم المستمر من القيادة العامة لشرطة دبي وجهود فرق العمل، ويشكل حافزاً لمواصلة تطوير منظومة التدقيق وتعزيز قيمتها المضافة ودورها في دعم التميز والريادة المؤسسية.

من جانبه، هنّأ رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، الدكتور علي محمد المويجعي، القيادة العامة لشرطة دبي وفريق مكتب التدقيق الداخلي بهذا الإنجاز، مؤكداً أن «المطابقة الكاملة» تعكس التزاماً مؤسسياً بجودة أعمال التدقيق والتطوير المستمر.