رئيس الدولة يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي بالفوز ببطولة «خليجي 27»

هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، والشعب السعودي، بالفوز ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»: «أهنئ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بالفوز ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 27)، وأثمن الأداء المتميز والروح الرياضية العالية للمنتخبين الإماراتي والسعودي خلال المباراة، كما أشيد بالتنظيم الناجح للبطولة متمنياً التوفيق لجميع الأشقاء في المنافسات الرياضية المقبلة».