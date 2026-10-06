مكتوم بن محمد في ذكرى وفاة الشيخ راشد: نستذكر مآثر الرجل الذي بنى أولى مشاريع دبي الكبرى

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في تدوينة عبر منصة "إكس"، في ذكرى وفاة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه: "في ذكرى وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم -رحمه الله-، نستذكر مآثر مؤسس دبي الحديثة، والقائد الذي أحب شعبه، والرجل الذي بنى أولى مشاريع دبي الكبرى وكتب سطور حكايتها الفريدة. سيبقى إرثه خالداً في قلوبنا وفي كل تفاصيل دبي، نسأل الله أن يجعل الجنة مثواه ومستقرّه".