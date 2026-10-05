"نقل عجمان" تطلق 18 مركبة جديدة لأصحاب الهمم

أطلقت هيئة النقل بعجمان، 18 مركبة جديدة مخصصة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، بالتعاون مع شركات الامتياز العاملة تحت مظلة الهيئة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة المهندس سامي علي الجلاف، أن إطلاق هذه المركبات يجسد التزام الهيئة بتوفير منظومة نقل شاملة ومستدامة تضمن سهولة الوصول إلى الخدمات لجميع أفراد المجتمع دون استثناء.

وأضاف أن الهيئة طبقت خصماً بنسبة (50%) على أجرة النقل للمستفيدين من هذه الخدمة، في خطوة تهدف إلى دعم أصحاب الهمم وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتنقلاتهم اليومية .