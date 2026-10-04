النائب العام للاتحاد: الشروع في عمل إرهابي وراء واقعة رحلة «فلاي دبي» إلى تل أبيب

أعلن النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن التحقيقات في واقعة رحلة «فلاي دبي» رقم (FZ1073) كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية.

وأوضح أن مساعد قائد الطائرة باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، حيث اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة، مستخدماً «فأس الطوارئ» (Crash Axe)، وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة.

وأكد النائب العام أن التحقيقات لاتزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية، وفحص الأدلة المادية والرقمية، على أن تعلن النتائج النهائية فور استكمال الإجراءات اللازمة.

من جانب آخر، أكد متحدث باسم «فلاي دبي» أن ملابسات الحادث لاتزال قيد التحقيق، مشيراً إلى أن الشركة تدرك وجود العديد من التساؤلات في هذه المرحلة.

وقال المتحدث في بيان: «نعلم أن هناك العديد من التساؤلات في هذه المرحلة، إلا أن ملابسات الحادث لاتزال قيد التحقيق. لذا، لا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات بخلاف البيانات المنشورة». وأكد التزام «فلاي دبي» الكامل بدعم التحقيق الجاري، موضحاً أن الشركة على تواصل وثيق مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية المختصة.

يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث أكد في تصريحات سابقة أن «فلاي دبي» قامت، بناءً على طلب السلطات المختصة، بتعليق عملياتها مؤقتاً إلى تل أبيب حتى إشعار آخر، موضحاً أن فرق الشركة تعمل على مدار الساعة لدعم الركاب المتأثرين ومساعدتهم على الوصول إلى وجهاتهم النهائية.

ولفت إلى وجود العديد من الأسئلة حول ما حدث على متن الرحلة «FZ 1073»، مؤكداً أن هناك تحقيقاً رسمياً كاملاً من السلطات المختصة، وبدعم كامل من «فلاي دبي»، وأنه من المهم ترك هذه العملية لاكتشاف الحقائق.

وأكد أن جميع من كانوا على متن الرحلة، وعددهم 172 من الركاب وأفراد الطاقم، بخير.

• «فلاي دبي»: نتواصل مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية المختصة.. وملابسات الحادث لاتزال قيد التحقيق.

• النائب العام للاتحاد: التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها.