«الوطني للأرصاد»: أمطار أكتوبر أعلى من المعدل والحرارة تتجاوز 29.7 درجة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون كميات الأمطار على الدولة خلال شهر أكتوبر الجاري أعلى من المعدل بقليل، فيما يبلغ المعدل الشهري للأمطار 5.2 ملم.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة خلال الشهر ستكون أعلى من معدلاتها، فيما يبلغ متوسط درجة الحرارة على الدولة خلال أكتوبر 29.7 درجة مئوية.

وأوضح أن نسب الرطوبة تظل مرتفعة خلال الشهر، إذ يبلغ متوسط الرطوبة النسبية العظمى 78%.

وبحسب المركز، بلغت أعلى درجة حرارة مسجلة خلال شهر أكتوبر 46.3 درجة مئوية في مزيرعة عام 2017، فيما سجلت ركنة أدنى درجة حرارة خلال الشهر بواقع 6.4 درجات مئوية عام 2020.

وذكر أن عام 2017 سجل أعلى تكرار لحدوث الضباب خلال شهر أكتوبر في السنوات الماضية، بواقع 22 يوماً من الضباب وخمسة أيام من الضباب الخفيف.

وبالنسبة للأمطار، بلغت أعلى كمية مسجلة خلال الشهر 139 ملم في الشويب عام 2016، فيما سجل مطار أبوظبي أعلى تكرار لحدوث الغبار، بواقع ست مرات خلال أكتوبر 2001. وتوقع المركز أن تسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل وخلال الصباح، وتتحول إلى شمالية غربية خلال فترتي الظهيرة والمساء، بتأثير دورة نسيم البر والبحر.

كما تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، خصوصاً خلال فترة الصباح، قد تكون مثيرة للغبار، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً. وبلغت أعلى سرعة رياح مسجلة خلال شهر أكتوبر 117.4 كيلومتراً في الساعة، وسُجلت في محطة قرنين عام 2012.