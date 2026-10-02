«تحدي دبي للياقة» يفتح باب التسجيل في دورته العاشرة

أطلق «تحدّي دبي للياقة» دعوته لسكان الإمارة وزوّارها للمشاركة في فعاليات دورته العاشرة، معلناً بدء استقبال طلبات التسجيل عبر موقعه الإلكتروني. وتستعد دبي لشهر استثنائي تتحول خلاله المدينة إلى مساحة نابضة بالحركة والنشاط، من 31 أكتوبر حتى 29 نوفمبر 2026.

وتمثل هذه الدورة محطة تاريخية تحتفي بمرور عقد كامل على انطلاق المبادرة، لتواصل مسيرتها في تشجيع كل فئات المجتمع على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً لمدة 30 يوماً، وتأصيل الرياضة كنمط حياة في حياتهم اليومية.

ومنذ انطلاقته الأولى في عام 2017 برؤية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحوّل التحدي إلى حراك مجتمعي شامل ألهم أكثر من 16 مليون مشارك على مدار دوراته التسع الماضية. وتبرز لغة الأرقام هذا النمو الاستثنائي، حيث ارتفع عدد المشاركين في «تحدي دبي للجري» من 70 ألف عدّاء في عام 2019 إلى أكثر من 307 آلاف مشارك في عام 2025، بينما استقطب «تحدّي دبي للدراجات الهوائية» 40 ألفاً و327 دراجاً في دورته الماضية محققاً بذلك أكثر من ضعف العدد الذي سجله في بدايته.

وتشهد الدورة العاشرة تنظيم 4 فعاليات جماهيرية كبرى، تبدأ بـ«تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية «دي بي ورلد» في 1 نوفمبر، يليه «تحدي دبي للتجديف» بتنظيم هيئة الطرق والمواصلات في دبي في سد حتا يومي 7 و8 نوفمبر. فيما يُقام «تحدي دبي للجري» في 22 نوفمبر، لتُختتم الفعاليات بـ«دبي يوغا» برعاية «إم هيرو» (MHERO) يوم 29 نوفمبر.

وتتسع المظلة الرياضية للتحدي هذا العام لتشمل 3 قرى مجانية للياقة البدنية، وما يزيد على 23 مركزاً مجتمعياً للياقة، تقدم آلاف الحصص والأنشطة الرياضية التي تلبي تطلعات جميع المشاركين بمختلف مستويات لياقتهم، وتجعل من ممارسة الرياضة خياراً سهلاً ومتاحاً في أرجاء المدينة كافة.

ويتزامن هذا الزخم المجتمعي مع استضافة دبي لنخبة من البطولات الرياضية الدولية، بما في ذلك منافسات «إعمار دبي بريمير بادل» من 8 حتى 15 نوفمبر، وبطولة جولة «دي بي ورلد» للغولف من 12 حتى 15 نوفمبر، وسباق الترايثلون من 13 حتى 15 نوفمبر، وسباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار خلال 21 و 22 نوفمبر، وصولاً إلى مهرجان طيران الإمارات لسباعيات دبي من 27 حتى 29 نوفمبر.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «رسخ (تحدي دبي للياقة) على مدار عقد كامل، مكانته كإحدى أهم المبادرات الرياضية التي تترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية وصحة على مستوى العالم. وتكتسب الدورة العاشرة أهمية مضاعفة لتزامنها مع (عام الأسرة)، لتصبح منصة مثالية لتعزيز التلاحم المجتمعي والترابط الأسري من خلال الرياضة، وبناء عادات صحية مستدامة تتناقلها الأجيال، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة في مجتمعنا».

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، الأثر الممتد للحدث قائلاً: «انطلاقاً من الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، أثبت (تحدي دبي للياقة) قدرة المبادرات الطموحة على إلهام الملايين وتحفيزهم على تبنّي أسلوب حياة أكثر نشاطاً وصحة. واليوم، ندعو جميع أفراد المجتمع إلى استثمار هذه المبادرة المميزة، سواء كانت مشاركتهم الأولى أو موعداً يتجدد عاماً بعد عام، واستكشاف آلاف الفعاليات والأنشطة المجانية، وتحويل الحركة والنشاط إلى عادة راسخة تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتهم».

ويفتح «تحدي دبي للياقة 30×30» باب التسجيل ويتيح للجميع فرصة اختيار الأنشطة التي تناسب اهتماماتهم وقدراتهم، من المشي والجري وركوب الدراجات إلى التجذيف واليوغا، بما يدعم تبنّي أسلوب حياة أكثر نشاطاً على مدار الشهر.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل مجاناً عبر الموقع الإلكتروني «تحدي دبي للياقة 30X30»، للاطلاع على الفعاليات والأنشطة طوال شهر التحدي.

• التحدي ألهم أكثر من 16 مليون مشارك لتبني نمط حياة أكثر نشاطاً وصحة في 10 سنوات.