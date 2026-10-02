محمد بن راشد يعيّن مروان بن غليطة رئيساً لمجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (26) لسنة 2026 بشأن تعيين واستبدال رئيس مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية.

ونص المرسوم على تعيين مروان أحمد بن غليطة رئيساً لمجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية، بدلاً من محمد إبراهيم الشيباني.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.