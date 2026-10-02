«أبوظبي للتقاعد» يتيح للمدرجين في «إعلام الوراثة» استكمال الإجراءات عبر «تم»

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن تطوير خدمة «توزيع المعاش التقاعدي على المستحقين»، المتاحة ضمن خدماته في منصة «تم».

وتُعنى الخدمة بتحديد المستحقين لأنصبة من معاش المتقاعد المتوفى وتوزيعها بينهم وفقاً لأحكام القانون.

وبموجب التحسين الجديد، أصبحت الخدمة رقمية بالكامل، إذ تتيح لذوي المتقاعدين من القطاعين المدني والعسكري تقديم طلب توزيع المعاش عبر منصة «تم»، بعد استخراج مستند «إعلام الوراثة» أو «حصر الإرث»، فيما يستكمل الصندوق إجراءات التحقق من البيانات إلكترونياً، من خلال الربط مع الجهات الحكومية المعنية.

وأسهمت التحسينات الجديدة في تقليص زمن إنجاز المعاملة بنسبة تجاوزت 45%، من 20 يوم عمل إلى 11 يوماً فقط، وذلك من خلال تقليل عدد المستندات المطلوبة، وإلغاء إلزامية تقديمها في معظم الحالات، والاعتماد على الربط الإلكتروني للتحقق من البيانات واستكمال الإجراءات آلياً. وتسهم هذه التحسينات في توفير تجربة رقمية أسهل وأسرع للمتعاملين، بما ينسجم مع توجهات حكومة أبوظبي نحو تقديم خدمات متميزة وبلا جهد. كما أتاح الصندوق خاصية «الصرف المبدئي»، التي تمكّن المستحقين من الحصول على جزء من أنصبتهم في المعاش فور استكمال المتطلبات الأساسية، إلى حين استكمال إجراءات جميع الورثة أو المستحقين والتحقق من مدى استحقاقهم.

وأوضح الصندوق أن الخدمة تتيح للمدرجين في «إعلام الوراثة» أو «حصر الإرث»، أو لمن يمثلهم قانوناً، استكمال بياناتهم وإجراءاتهم إلكترونياً من خلال الطلب نفسه، سواء عن طريق ممثل قانوني يتولى استكمال الإجراءات نيابةً عن الجميع، أو من خلال قيام كل مستحق باستكمال إجراءاته بصورة مستقلة، دون الحاجة إلى انتظار بقية الورثة.

ودعا الصندوق ورثة المتقاعد المتوفَى إلى المبادرة بتقديم طلب توزيع المعاش فور استخراج «إعلام الوراثة» أو «حصر الإرث»، بما يضمن سرعة صرف المستحقات.