إقبال كبير على رحلات «قطار الاتحاد» إلى دبي نهاية الأسبوع

شهدت منصة الحجز الإلكتروني لـ«قطار الاتحاد» إقبالاً كبيراً على رحلات عطلة نهاية الأسبوع المتجهة إلى دبي (محطة اليلايس)، حيث رفعت أغلبية الرحلات المنطلقة من أبوظبي عبارة «كامل العدد»، في مؤشر على الطلب المتزايد من المسافرين خصوصاً لرحلات يوم السبت.

ودشنت «قطار الاتحاد» الأربعاء الماضي التشغيل الرسمي لخدمة نقل الركاب من إمارة دبي، بانطلاق أولى الرحلات من محطة «اليلايس» باتجاه أبوظبي، لتوفر وسيلة تنقل حديثة، آمنة، وموثوقة، وذلك ضمن خطة التوسع التدريجي لشبكة قطارات الركاب التي انطلقت بخط (أبوظبي - الفجيرة) في 30 يونيو الماضي.

ووفقاً للشركة، يتضمن الجدول اليومي تشغيل 10 رحلات بين أبوظبي ودبي، إلى جانب ست رحلات بين أبوظبي والفجيرة، ما يمنح الركاب مرونة أكبر وخيارات أوسع للتنقل بين إمارات الدولة.

وأظهرت مؤشرات الحجز التي رصدتها «الإمارات اليوم» إشغالاً كاملاً للمقاعد في أغلبية أوقات الذروة الصباحية والمسائية ليوم غدٍ، حيث نفدت تذاكر سبع رحلات من أصل 10 رحلات متجهة من محطة محمد بن زايد في أبوظبي إلى محطة اليلايس في دبي، وانحصرت الخيارات المتاحة للمسافرين في مقاعد محدودة جداً برحلة صباحية واحدة على «الدرجة المريحة»، ورحلتين فقط على «الدرجة المميزة».

وطرحت تذاكر السفر على خط دبي - أبوظبي ابتداء من 39 درهماً ضمن فئة «الدرجة المريحة»، بينما تبلغ قيمة التذكرة في «الدرجة المميزة» 109 دراهم، وتستغرق الرحلة بين المدينتين قرابة 60 دقيقة، حيث تبلغ السرعة القصوى للقطار 200 كيلومتر في الساعة.

وترتبط محطة اليلايس في دبي بمحطة مترو «عقارات جميرا للغولف» من خلال جسر مخصص للمشاة، ما يوفر مساراً مباشراً للانتقال بين قطارات الاتحاد ومترو دبي، فيما يتيح التكامل مع نظام «نول» للمسافرين الجمع بين رحلات قطارات الاتحاد ووسائل النقل العام في دبي، ضمن رمز استجابة سريع «QR» واحد يمكن استخدامه عبر القطار والمترو والترام والحافلات.

وأكدت «قطار الاتحاد» أنها توفر خياراً حديثاً وموثوقاً للتنقل بين المدن، سواء لأغراض العمل أو الترفيه أو الرحلات اليومية، من خلال مواعيد تشغيل محددة ومقاعد محجوزة، وتجربة سفر تتسم بالراحة.

وأشارت إلى أن الخدمة تشهد تزايداً في الإقبال، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة استخدامها بصورة منتظمة، ما يعكس اعتماد شريحة متنامية من المسافرين عليها في تنقلاتهم المتكررة.