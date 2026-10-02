شرطة عجمان تنظّم «أسرتك أولى بوقتك»

نظّمت القيادة العامة لشرطة عجمان ملتقى «أسرتك أولى بوقتك»، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفرجان عجمان، وذلك في نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان.

حضر الملتقى مدير إدارة حماية ووقاية المجتمع، العميد عبدالله بن سعيد النعيمي، ونائب مدير إدارة حماية ووقاية المجتمع، المقدم الدكتورة فاطمة عبيد الشامسي، وعدد من المتحدثين من العنصر النسائي في مجال دعم وتمكين المرأة.

وسلّط الملتقى الضوء على أهمية تخصيص الوقت للأسرة، وتعزيز التواصل بين أفرادها، ودور المرأة الإماراتية في ترسيخ القيم الأسرية والمجتمعية، من خلال محاور حوارية تناولت دعم استقرار الأسرة، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية، ودور المبادرات المجتمعية في تعزيز الترابط والتلاحم.

وشاركت في الملتقى عضو المجلس الوطني الاتحادي، شيخة سعيد الكعبي، بمحور تناول اهتمام دولة الإمارات بالأسرة وانعكاسه على استقرارها وتماسكها، ودور المجلس الوطني الاتحادي في دعم قضايا الأسرة والاستماع إلى احتياجاتها وتطلعاتها، إلى جانب أهمية تحويل تخصيص الوقت للأسرة إلى ممارسة يومية راسخة.

وتناولت عضو إعلامي في مجلس موهوبي عجمان، أماني أحمد المطروشي، تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى على التواصل داخل الأسرة، وأهمية الحوار والاستماع والحضور الفاعل في حياة الأبناء، وسبل تعزيز وعي الأطفال والمراهقين بالمحتوى الرقمي ومساعدتهم على اختياره بصورة واعية، بما يسهم في بناء علاقات أسرية أكثر قرباً وتفاهماً.

واستعرضت مؤسس فرجان عجمان، عائشة أحمد العوضي، تجربة المبادرات المجتمعية ودورها في تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ القيم الإيجابية، وأهمية إشراك الأطفال والأمهات في الفعاليات المجتمعية، ودور المرأة في بناء أسرة متماسكة ومجتمع مترابط ومعطاء.