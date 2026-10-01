وكالة الإمارات للفضاء توقع اتفاقيتين لتعزيز الشراكات الإفريقية في معرض أبيدجان

شاركت وكالة الإمارات للفضاء، برئاسة مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، المهندس سالم بطي القبيسي، في الدورة الأولى من معرض إفريقيا للفضاء «ASPEX 2026»، الذي أقيم في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار.

وخلال مشاركتها في المعرض، وقّعت الوكالة اتفاقيتين؛ الأولى مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الإفريقية «AfSA» للتعاون في الأنشطة الفضائية السلمية، والثانية خطاب نوايا مع المكتب الوطني لتسيير البرنامج الفضائي في أنغولا «GGPEN».

ونظّم المعرض وكالة الفضاء الإفريقية وحكومة كوت ديفوار، ممثلةً بوكالة كوت ديفوار للفضاء، بمشاركة ممثلين عن الحكومات ووكالات الفضاء وقطاع الصناعات الفضائية، إلى جانب مستثمرين وباحثين لمناقشة سبل تحويل التقنيات الفضائية إلى حلول عملية تلبي أولويات التنمية في إفريقيا.

وقال المهندس سالم بطي القبيسي: «يتزايد الاعتماد على التقنيات الفضائية في أنحاء إفريقيا لحماية المحاصيل وإدارة المياه وتسريع الاستجابة للكوارث والتخطيط العمراني للمدن الآخذة في التوسع، وتسعى دولة الإمارات إلى إرساء شراكة طويلة الأمد لدعم هذه الجهود، وترجمة الحوار إلى خطوات عملية من خلال الاتفاقيتين اللتين وقعناهما في أبيدجان».

وأضاف: «تكتسب هذه الشراكات أهميةً لدولة الإمارات في إطار تنفيذنا للاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031».