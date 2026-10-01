محمد بن راشد يصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (24) لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي، برئاسة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: عبدالرحمن صالح آل صالح نائباً للرئيس، وسعيد محمد الطاير، وعيسى عبدالفتاح كاظم. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.