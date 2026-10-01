«جمارك الإمارات» تحبط تهريب 16.2 كغم من الكريستال المخدر

أحبطت «جمارك الإمارات»، ممثلة في الإدارة العامة لأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة من نوع «كريستال»، بلغ وزنها 16.2 كيلوغراماً، حيث تم ضبطها مخبأة بشكل احترافي داخل إطار مركبة قادمة عبر أحد المنافذ البرية بالدولة.

وذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في بيان لها أن تفاصيل الواقعة تعود إلى اشتباه مفتشي التفتيش الجمركي بالإدارة في المركبة أثناء مرورها عبر أنظمة المسح الإشعاعي المتقدمة، التي أظهرت مؤشرات غير طبيعية، ما استدعى تدخل فرق التفتيش اليدوي لإجراء فحص دقيق، أسفر عن العثور على المواد المخدرة، وذلك بالتعاون مع إدارة الدعم الجمركي والأمني (K9) المتخصصة في الكشف عن المخدرات.

وكشفت في هذا الصدد، أن إجمالي ضبطيات المواد المخدرة التي نفذتها الإدارة العامة لأمن المنافذ بالهيئة منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه بلغ 765 ضبطية، بوزن يقدر بـ390 كيلوغراماً، وتضم 50 ألف حبة مخدرة.