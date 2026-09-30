6961 طلب توظيف على منصة حكومة دبي

واصلت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، خلال اليوم الثاني من مشاركتها في الدورة الـ25 من معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، جهودها لتعزيز تمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع خياراتها المهنية، من خلال منصة حكومة دبي التي تجمع تحت مظلتها 34 جهة حكومية، وما تقدمه من فرص ومبادرات وبرامج تتيح للمواهب الإماراتية التعرف إلى مجالات العمل الحكومي، والتواصل مع الجهات المشاركة، واستكشاف المسارات التي تتناسب مع مؤهلاتها وتطلعاتها.