فريق المساعدات الإماراتية يواصل جهوده الإنسانية في نيبال

واصل فريق المساعدات الإماراتي جهوده الإغاثية في جمهورية نيبال، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية للأسر والمجتمعات المتضررة، إلى جانب العمل المتواصل على تنفيذ مشروعات تهدف إلى التعافي المبكر، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية ودعم استعادة الحياة الطبيعية.

وقال قائد فريق المساعدات الإماراتية في نيبال، الدكتور أحمد سيف المنصوري، إن جهود دولة الإمارات لا تقتصر على تقديم المساعدات الغذائية العاجلة، بل تمتد إلى دعم مرحلة التعافي المبكر، من خلال دراسة وتنفيذ المشروعات التي تلبي الأولويات والاحتياجات الفعلية للمناطق المتضررة، بما يسهم في استعادة الخدمات الأساسية وعودة الحياة إلى طبيعتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات النيبالية المعنية، إلى جانب تعزيز الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه نيبال. وأكد أن هذه الجهود تجسد نهج دولة الإمارات الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعوب والمجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث، ومواصلة دورها الإنساني في تقديم الدعم والمساندة للمحتاجين حول العالم.