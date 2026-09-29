إغلاق باب الترشح لـ «جائزة الإمارات للتعليم العالي» غداً

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غداً الأربعاء، 30 سبتمبر الجاري، موعداً نهائياً لتسلّم طلبات الترشح للدورة الأولى من «جائزة الإمارات للتعليم العالي»، التي أطلقتها برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، أن الجائزة تجسد رؤية الوزارة لمنظومة تعليم عالٍ متطورة، تقيس نجاحها بما تحققه من أثر وطني مستدام.

وأشار إلى أن الجائزة تمثل دعوة مفتوحة إلى مؤسسات التعليم العالي والباحثين والأكاديميين والطلبة، للمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل القطاع، وقال: «نتطلع إلى أن تصبح الجائزة منصة وطنية تستقطب أفضل النماذج والتجارب الملهمة، وتشجع على تبادل الخبرات وتبني الأفكار المبتكرة، بما يعزز ثقافة التطوير المستمر، ويرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المرتبط بالأثر».

ودعت الوزارة مؤسسات التعليم العالي والتدريب التقني والمهني وكوادرها إلى المشاركة في الجائزة، التي تستهدف الاحتفاء بالإنجازات النوعية، وتعزيز التميز والابتكار، والقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل في قطاع التعليم العالي.

وتتوزع الجائزة على أربع فئات رئيسة، هي: «الريادة» للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمهني ذات الأداء والأثر المستدام، وفئة «الجاهزية» للمشاريع التحولية التي تقود تطوير القطاع، و«الرواد» للطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية أصحاب الإسهامات الاستثنائية، إلى جانب «الأثر الوطني» لتكريم القيادات والشركاء الاستراتيجيين والجامعات الدولية ذات الإسهامات المؤثرة في منظومة التعليم العالي بالدولة، فيما تشمل الفئات الفرعية مجالات التميز المؤسسي والابتكار والجاهزية للمستقبل والبحث العلمي والشراكات الاستراتيجية.

وتعتمد الجائزة معايير موضوعية وقابلة للقياس، تركز على الإنجازات والمبادرات المؤثرة في التعليم والبحث العلمي والابتكار، وجودة مخرجات التعلم والتوظيف، إلى جانب الأثر الاقتصادي والمجتمعي وقابلية المشاريع للتوسع والاستدامة، كما يركز التقييم على الشراكات مع القطاعات الاقتصادية والصناعية، والبحوث التطبيقية، والحلول المبتكرة المرتبطة بالأولويات الوطنية، والاستفادة من التقنيات الناشئة في تحويل المعرفة إلى قيمة مضافة وأثر مستدام.