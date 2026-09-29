«الشارقة للدفاع المدني» تطلق «مسح الشعور بالسلامة 2026»

أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من «مسح الشعور بالسلامة 2026» الذي يهدف إلى توفير بيانات دقيقة حول شعور الجمهور بالسلامة في الإمارة بما يدعم جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات. ويُنفّذ المسح من خلال فرق ميدانية في المراكز التجارية على مستوى الإمارة. ودعت الهيئة زوار هذه المراكز إلى تخصيص وقت للمشاركة بما يسهم في تقديم صورة أوضح عن شعورهم بالسلامة.