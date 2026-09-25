بلدية دبي تنظم تحدياً ابتكارياً لتطوير تشريعات مستقبل البناء في الإمارة

نظمت بلدية دبي فعالية «ليغاثون مستقبل البناء» في أبراج الإمارات، بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية وممثلي قطاع البناء والتشييد والمبتكرين والمتخصصين.

وجرى خلال الفعالية التي تُعد الأولى من نوعها بحث التحديات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بتبني تقنيات البناء الناشئة في دبي، وذلك ضمن جهود بلدية دبي الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة الامتثال والحوكمة ودعم التطوير المستمر لقطاع بناء مرن ومستعد للمستقبل.

ووفرت الفعالية بيئة تعاونية أتاحت للمشاركين مناقشة تحديات تنظيمية محددة، وتطوير حلول عملية تدعم الابتكار مع الحفاظ على كفاءة منظومة الحوكمة والامتثال.

وركزت على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتوسيع نطاق المشاركة في صياغة تشريعات البناء ومتطلبات الترخيص المستقبلية واستكشاف آليات تنظيمية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وشهدت الفعالية توقيع اتفاقية تعاون بين بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل لوضع إطار مشترك للتعاون في قطاع البناء والتشييد، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار من خلال التجارب التنظيمية ضمن مبادرة «ساندبوكس دبي». وبموجب الاتفاقية يتعاون الطرفان في المرحلة الأولى ضمن مجموعة «البيئة العمرانية الذكية»، مع إمكانية توسيع نطاق التعاون مستقبلاً ليشمل مجالات أخرى.

ويتيح هذا التعاون تنفيذ تجارب تنظيمية وابتكارية وتبادل المعرفة والخبرات، واختبار منهجيات وحلول جديدة في قطاع البناء والتشييد في دبي.

ويسهم الطرفان بصورة مشتركة في تصميم وتنفيذ حالات استخدام تجريبية، بما يشمل تحديد الأهداف ومؤشرات النجاح ومعايير التقييم. وتتولى بلدية دبي تنسيق العمل مع الإدارات الفنية المعنية ووضع المتطلبات والضوابط اللازمة لتقييم تقنيات البناء والمشاريع التجريبية، فيما تدعم مؤسسة دبي للمستقبل عمليات التنسيق والتوثيق الشاملة من خلال منصة «ساندبوكس دبي».

وسيتم تحليل البيانات والأدلة والدروس المستفادة من التجارب والاستفادة منها في صياغة التوصيات والسياسات والأطر التنظيمية المستقبلية، على أن يعمل الطرفان على دراسة فرص توسيع نطاق تطبيقها أو تعميمها في دبي.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، المهندسة مريم المهيري، إن «ليغاثون مستقبل البناء» تجسد نهج بلدية دبي في تطوير بيئة تنظيمية مرنة تتطور بالتوازي مع التقنيات التي ترسم مستقبل قطاع البناء والتشييد.

وأضافت أنه من خلال «ليغاثون مستقبل البناء» والتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل نجمع الخبرات التنظيمية والفنية وخبرات قطاع البناء والتشييد، ضمن منصة واحدة لمعالجة تحديات واقعية وبناء قاعدة معرفية قائمة على الأدلة تدعم عملية صنع القرار مستقبلاً.

من جانبه، قال رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، خليفة القامة، إن منصة «ساندبوكس دبي» ستقدم من خلال هذه الشراكة بيئة آمنة ومنظمة لتجربة وتطوير تشريعات مستقبلية تواكب التقدم المتسارع في تطور قطاع البناء والتشييد والعقارات الذي يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وإتاحة الفرصة لاختبار وتوسيع نطاق أحدث ابتكارات حلول التكنولوجيا العقارية، وتسهيل تبادل المعرفة وبناء القدرات ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات، وإشراك الشركات التكنولوجية والناشئة والجهات الحكومية المعنية بتطوير الأطر والسياسات التنظيمية.

• الفعالية تعزز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.