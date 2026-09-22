صلاة الجنازة على جثمان أحمد بن راشد بمسجد زعبيل الكبير في دبي اليوم

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي إقامة صلاة الجنازة على جثمان المغفور له فقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في مسجد زعبيل الكبير بدبي اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

وتُستقبل التعازي في وفاة الفقيد بمجلس زعبيل لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً حتى صلاة المغرب.

كما تُستقبل التعازي يومَي الأربعاء والخميس من الساعة الـ10 صباحاً حتى صلاة الظهر، وفي الفترة المسائية عقب صلاة العصر حتى صلاة المغرب.