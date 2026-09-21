إطلاق خدمة سكك حديدية تربط مرافئ الفجيرة بـ «أبوظبي الصناعية»

أعلنت شركة قطارات الاتحاد للشحن، المتخصصة في خدمات الشحن والتابعة لقطارات الاتحاد، ومجموعة موانئ أبوظبي ADX: ADPORTS، عن شراكة لإطلاق خدمة سكك حديدية مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، توفر حلاً متكاملاً يربط الموانئ بالمستودعات الداخلية عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية.

ويجمع الحل اللوجستي بين خدمة شحن بالسكك الحديدية مخصصة وجديدة تربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، وبوابة شحن داخلية مزوّدة بخدمات جمركية، تسهم في تقريب حركة التجارة من العملاء.

وجاء تطوير الخدمة المشتركة بين قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة موانئ أبوظبي، بهدف توسيع نطاق خدمات مرافئ الفجيرة إلى ما بعد حدود الميناء، وذلك من خلال نقل البضائع الواردة إلى الفجيرة مباشرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية لمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من خدمات التخليص والتفتيش الجمركي للبضائع بالقرب من مقار عملياتهم في أبوظبي.

وتستهدف الخدمة المستوردين والمصدرين والمصنعين والموزعين ومقدمي الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء أبوظبي، حيث تهدف إلى تمكينهم من استلام بضائعهم بالقرب من المستودعات ومرافق الإنتاج والأسواق النهائية، وهو ما سيقلل حاجتهم إلى وسائل النقل البري الأخرى، ويُقصر المسافة بين البضائع ووجهتها النهائية، ويدعم سلاسل إمداد أكثر كفاءة للشركات العاملة في أبوظبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد للشحن، عمر السبيعي: «يُجسّد إطلاق خدمة السكك الحديدية الجديدة بين الفجيرة ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل اللوجستي لعملائنا من إمكانات شبكة السكك الحديدية الوطنية».

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي، سيف المزروعي: «تجمع هذه الخدمة المتكاملة بين مرافئ الفجيرة وشبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات، ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) ضمن منظومة أكثر ترابطاً وتكاملاً، تُعزّز نطاق خدمات بنيتنا التحتية لموانئ أبوظبي لتتجاوز حدود المحطات، وتقرّب الخدمات الأساسية من العملاء».