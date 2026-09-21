10 شروط للقيد في جدول الكاتب العدل الخاص حتى 30 سبتمبر

أعلنت وزارة العدل بدء استقبال طلبات القيد في جدول الكاتب العدل الخاص، منبهة إلى أن عملية التسجيل بدأت في الأول من سبتمبر وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، بشكل رقمي عبر موقعها الإلكتروني.

وحددت 10 شروط وأحكام للتسجيل، هي: أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يكون كامل الأهلية ولائقاً طبياً، أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رُدّ إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على إجازة في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة أو ما يعادلها.

وعلى مستوى الخبرة العملية، اشترطت الوزارة أن يكون المتقدم قد سبق له العمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالقضاء أو النيابة العامة أو إدارة التشريع وقضايا الدولة أو التدريس في تخصصات القانون أو الشريعة والقانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة، أو أعمال الكاتب العدل العام أو المحاماة أو بالأعمال القانونية بالإدارات القانونية في الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو غيرها من الأعمال القانونية المناظرة لأعمال القضاء والنيابة العامة، وفقاً لما تحدده اللجنة.

ومنها ما يأتي: الضباط الحقوقيون في القضاء العسكري أو المحاكم أو النيابة العسكرية (القوات المسلحة)، أعضاء مجلس القضاء الشرطي (وزارة الداخلية)، المستشارون والباحثون القانونيون العاملون في الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، المستشارون القانونيون لدى الشركات التجارية والجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الخاصة.

كما اشترطت الوزارة تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية الصادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة (بعد القبول واجتياز الاختبارات)، كما يشترط ألا يكون المتقدم قد تم شطبه من الجدول، ولم يمضِ على تاريخ صدور القرار أو الحكم ثلاث سنوات، وأن يجتاز البرنامج التدريبي والاختبارات المقررة بالمعهد المعتمد بنجاح. وأن يزاول المهنة من خلال مكتب لائق ومناسب، وأخيراً سداد الرسوم المقررة.

وحددت الوزارة سبعة مستندات مطلوبة، تشمل: صورة عن بطاقة الهوية وجواز السفر لطالب القيد، صورة عن شهادة المؤهل العلمي، مصدقة حسب الأصول من الجهة المختصة بالدولة، شهادة حسن السيرة والسلوك صادرة من الجهة المختصة بالدولة، صورة من شهادة الخبرة العلمية، شهادة صحية تثبت اللياقة الصحية صادرة من الجهة المختصة بالدولة، بيان عنوان المكتب الذي سيزاول طالب القيد أعماله من خلاله، وصورة شخصية ملونة.