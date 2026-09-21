مقيم عربي يعثر على 85 ألف درهم في الشارقة

كرّمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بحضور مدير إدارة شرطة المناطق التجاريّة، العقيد حميد سعيد بن ساحوه، مقيماً عربياً، تقديراً لأمانته وحسن تصرفه، بعد عثوره على مبلغ مالي قدره 85 ألف درهم، خلال مروره في إحدى المناطق التابعة لإمارة الشارقة. جاء التكريم تثميناً للموقف النبيل الذي أبداه المقيم؛ إذ بادر فور عثوره على المبلغ إلى تسليمه كاملاً إلى مركز الشرطة، حرصاً منه على صون الأمانة والمحافظة على حقوق صاحبها.

وأشاد بن ساحوه بالموقف المشرّف للمكرَّم، مؤكداً أن الأمانة والمسؤولية المجتمعية من القيم الأصيلة التي تسهم في ترسيخ الثقة وتعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع، مثمّناً مبادرته وتعاونه مع الأجهزة الشرطيّة، وما عكسه تصرّفه من وعي مسؤول وسلوك حضاري يحتذى.

وأكدت شرطة الشارقة حرصها على تكريم النماذج المجتمعيّة الإيجابيّة، تقديراً لمواقفها النبيلة، وتشجيعاً لأفراد المجتمع على التحلي بالأمانة والمبادرة إلى تسليم المفقودات إلى الجهات المختصّة، بما يسهم في حفظ الحقوق وتعزيز منظومة الأمن والأمان.