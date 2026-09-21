23 سبتمبر بداية الخريف فلكياً

يبدأ فصل الخريف فلكياً هذا العام بعد غدٍ الأربعاء 23 سبتمبر الجاري عند الساعة 04:05 فجراً بتوقيت الإمارات، حيث تتألق في الجهة الشرقية فجراً أجمل المجموعات النجمية في السماء «الجوزاء والثور والأسد ونجوم الشعريان وسهيل والثريا» بينما تبدأ سحب الشتاء بالقدوم مع منتصف أكتوبر وتزداد فرصة هطول الأمطار بعد منتصف فصل الخريف.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إن النصف الأول من الخريف يُعدّ أفضل أوقات الزراعة في عموم الجزيرة العربية، حيث تنقل الفسائل، وتزرع الأشتال، وتبذر البذور للعروة الزراعية الخريفية.

وأضاف الجروان، أن الاعتدال الخريفي يحدث فلكياً عند تعامد الشمس على خط الاستواء وانحدارها نحو الجنوب، وذلك خلال الأسبوع الذي يلي موعد الاعتدال الخريفي، حيث يتساوى الليل بالنهار ثم يأخذ الليل بالزيادة على حساب النهار ويقارب طول ظل الزوال في الإمارات نصف طول القائم مع بداية الفصل ثم يأخذ بالزيادة، ومعدل درجات الحرارة أول الفصل العليا هو 39، والدنيا 26، وفي منتصف الفصل/ بداية نوفمبر، تكون العليا 31، والدنيا 18، وفي نهاية الفصل تكون العليا 25، والدنيا 13، وذلك مع بداية الانقلاب الشتوي في 22 ديسمبر، كما ترتفع الرطوبة في النصف الأول من الخريف، ويتشكّل الضباب في الصباح الباكر.