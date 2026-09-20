«الإمارات للنساء والتوليد» يناقش أحدث الابتكارات الطبية

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات المؤتمر السنوي الأول لشعبة الإمارات لأمراض النساء والتوليد، بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين والمتخصصين من الإمارات وخارجها، بهدف تبادل الخبرات، ومناقشة أحدث التطورات العلمية والابتكارات الطبية.

افتتحت المؤتمر، الذي يستمر يومين، الشيخة الدكتورة علياء حميد القاسمي، رئيسة الشعبة، رئيسة المؤتمر، بحضور الشيخ سعود بن سهيل آل مكتوم، وعدد من رؤساء الشعب الطبية التابعة لجمعية الإمارات الطبية، والمعنيين.

وقالت الشيخة الدكتورة علياء القاسمي، إن المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسيرة الشعبة نحو تعزيز التميز العلمي والمهني في تخصص أمراض النساء والولادة على مستوى الإمارات والمنطقة، مشيرة إلى أن المؤتمر يقدم برنامجاً علمياً متكاملاً يغطي مختلف المحاور الحديثة، بدءاً من طب الأم والجنين والحمل عالي الخطورة، مروراً بطب الإنجاب والعقم والجراحات النسائية المتقدمة، وصولاً إلى صحة المرأة في مختلف مراحل حياتها.

وتشارك في المؤتمر 20 شركة محلية وعالمية، بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية والمنتجات الدوائية المعروضة.

وأكدت الشيخة الدكتورة علياء القاسمي: «نتطلع إلى أن تكون هذه النسخة الأولى منصة علمية رائدة لتبادل المعرفة وبناء الشراكات المهنية، وأن تسهم مخرجاتها في تطوير الممارسات الطبية، وتحسين النتائج الصحية للنساء والأمهات والأطفال».

وأوضحت أن البرنامج العلمي للمؤتمر يركز على قضايا محورية في صحة المرأة، من بينها جراحات المناظير والتقنيات الحديثة، وطب الأم والجنين والحمل عالي الخطورة، والعقم والحفاظ على الخصوبة، وصحة قاع الحوض، إضافة إلى صحة المرأة خلال مرحلتي ما قبل انقطاع الطمث وما بعده.