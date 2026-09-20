إطلاق الدورة الثالثة من مسابقة الشيخ راشد بن محمد للقرآن الكريم

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ووزارة التربية والتعليم، إطلاق الدورة الثالثة من مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم لطلبة المدارس للعام الدراسي 2026-2027، على أن يبدأ التسجيل اعتباراً من غدٍ، ويستمر حتى 9 أكتوبر المقبل.

وأوضحت الجائزة أن إطلاق الدورة الثالثة يأتي في ضوء الإقبال الذي شهدته المسابقة خلال الدورتين السابقتين من المدارس والطلبة، إلى جانب تفاعل أولياء الأمور، ما أسهم في تعزيز حضورها ضمن المبادرات القرآنية والتربوية الموجهة إلى طلبة المدارس.

وقالت مدير عام الهيئة، عائشة عبدالله ميران، إن إطلاق الدورة الثالثة من المسابقة يعكس رؤية مشتركة، تؤكد أهمية بناء جيل معتز بهويته وقيمه، ومرتبط بدينه ووطنه، بما ينسجم مع توجهات وأهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033.

وأضافت أن المسابقة تمثل ثمرة تعاون بين الهيئة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وتوفر تجربة تربوية تسهم في اكتشاف مواهب الطلبة وتنمية قدراتهم، وتعزز ارتباطهم بكتاب الله، بما يدعم بناء شخصية متوازنة ومعتزة بهويتها الوطنية.

وأشارت إلى أن استمرار نمو المسابقة يعكس أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والأسر، مؤكدة دور المدارس وأولياء الأمور في دعم الطلبة، وتحفيزهم على المشاركة والاستفادة من المبادرات التي تجمع بين العلم والقيم.

وأكد مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري، أن الاستثمار في الأجيال يمثل ركناً أساسياً في بناء مجتمع متماسك ومستدام، مشيراً إلى أن غرس القيم القرآنية لدى الطلبة يسهم في تعزيز وعيهم وهويتهم، وقدرتهم على الإسهام الإيجابي في المجتمع.

وقال مسؤول المبادرة، عبدالله أبوبكر سعد عبيد باصلعه، إن الدورة الثالثة تأتي في ضوء النمو الذي شهدته المسابقة خلال الدورتين السابقتين، مشيراً إلى تطوير الجوانب التنظيمية والإجرائية بما يتناسب مع زيادة أعداد المشاركين، ويوفر تجربة تنافسية أكثر كفاءة للطلبة والمدارس.