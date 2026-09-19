«دوريات السكوتر» بشرطة نايف تضبط 3 متهمين بالسرقة خلال 4 دقائق

قبض فريق دوريات السكوتر الكهربائي في مركز شرطة نايف، على ثلاثة متهمين بسرقة 190 ألف درهم، خلال أربع دقائق من تلقي البلاغ.

وتمكنت دورية من الوصول إلى محيط الواقعة خلال دقيقتين، بعد تعميم أوصاف المتهمين، وضبطت المتهمين خلال دقيقتين أخريين.

وأكد مدير المركز، العميد خبير عمر موسى عاشور، أن سرعة ضبط المتهمين واسترداد المبلغ المسروق يعكسان جاهزية الفرق الميدانية وكفاءة منظومة الاستجابة للبلاغات، مُشيراً إلى أن المركز يولي متابعة أداء الدوريات والإشراف على انتشارها الميداني أهمية كبيرة، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات، وتعزيز الحضور الأمني في المناطق الحيوية والأسواق ذات الكثافة العالية.

وأضاف أن مشروع دوريات السكوتر الكهربائي يمثل أحد الحلول الميدانية الفاعلة التي تسهم في سرعة الوصول إلى مواقع البلاغات، لاسيما في المناطق التي تتميز بكثافة الحركة ووجود الأسواق والأزقة الضيقة، مؤكداً استمرار المركز في دعم وتطوير أساليب العمل الميداني بما يعزز سرعة الاستجابة، ويرفع من مستوى الكفاءة الأمنية.