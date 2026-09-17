حمدان بن محمد: التنمية في دبي لا تتوقف.. والبناء مستمر برؤية واضحة وإرادة راسخة

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد في دبي، الذي يمتد من شارع الفاية في إمارة أبوظبي إلى شارع الشنوف في إمارة الشارقة، بطول إجمالي يقارب 80 كيلومتراً، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، وتُقدر كُلفة المرحلة الأولى، التي تمتد من شارع الشنوف في الشارقة، إلى شارع دبي - العين في دبي، بنحو 3.5 مليارات درهم.

ويتضمن المشروع تنفيذ 72 جسراً و17 نفقاً، و45 عبارة لتصريف مياه الأمطار، وسيدعم حركة النقل اللوجستي، ويمر عبر معالم رئيسة، أهمها: مطار آل مكتوم الدولي، ومحمية المرموم الطبيعية، ومحمية الوحوش الصحراوية، ومسار قطار الاتحاد، إضافة إلى عدد من المناطق السكنية والتطويرية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل في دبي تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، باعتبارها أساساً للنمو، ومحركاً للتنمية، وركيزة لجودة الحياة.. رؤيتنا أن تكون دبي جاهزة دائماً للفرص القادمة، وأن تستبق احتياجاتها المستقبلية، وأن يكون كل مشروع جديد خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانتها في صدارة المدن الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم».

وأضاف سموه: «اعتمدنا تنفيذ المحور الرابع الجديد بطول 80 كيلومتراً، ليكون إضافة استراتيجية إلى منظومة الطرق في دبي، ويعزز ربطها مع شبكة الطرق الاتحادية، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو العمراني والاقتصادي ويدعم المشاريع المستقبلية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات (أجندة دبي الاجتماعية 33) وأجندتها الاقتصادية D33، ويعزز مكانة الإمارة كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

وتابع سموه: «التنمية في دبي لا تتوقف، والبناء مستمر برؤية واضحة وإرادة راسخة.. نمضي في تنفيذ مشاريعنا الكبرى في قطاعي البنية التحتية والنقل بكفاءة عالية.. وسنواصل العمل بروح الفريق الواحد، لتبقى دبي نموذجاً عالمياً في سرعة الإنجاز، وريادة التنمية».

ويعد المحور الجديد رابع المحاور الاستراتيجية التي تربط إمارات الدولة، بعد شارع الشيخ زايد/ الاتحاد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، ويسهم في تعزيز الربط بين إمارات الدولة، وتسهيل حركة التنقل بين المناطق المختلفة، كما يدعم تكامل شبكة الطرق مع منظومة النقل من خلال الربط مع المشاريع الحيوية، مثل مطار آل مكتوم الدولي وقطار الاتحاد، ويعزز قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل التجاري، بما يدعم تنافسية دبي كمركز اقتصادي عالمي، ويواكب التوسع العمراني في المناطق الجديدة، ويحقق انسيابية أكبر للحركة المرورية على المدى البعيد.

وأكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، أن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد، يأتي ضمن خطط وجهود إمارة دبي الهادفة إلى تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة، تعزز جودة الحياة وتواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع الذي تشهده دبي، وترسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتنقل الذكي.

وأشار إلى أن مشروع المحور الرابع الجديد يُمثل إضافة استراتيجية لشبكة الطرق في الدولة، ويجسد توجهات القيادة الرشيدة، في تعزيز الترابط بين إمارات الدولة، حيث سيسهم في تحويل حركة المرور العابرة، خصوصاً الشاحنات، بعيداً عن المناطق الحضرية، بما يخفف الضغط على محاور الطرق القائمة، ويرفع مستوى الانسيابية والسلامة المرورية.

وأوضح الطاير أنه نظراً لضخامة المشروع الذي يتضمن تنفيذ 72 جسراً و17 نفقاً، و45 عبارة لتصريف مياه الأمطار، وحرصاً على تسريع وتيرة العمل وإنجازه في الموعد المحدد، سيتم تقسيمه إلى مرحلتين رئيستين، حيث تمتد المرحلة الأولى من شارع الشنوف في الشارقة إلى شارع دبي - العين بطول يقارب 30 كيلومتراً، وتشمل إنشاء طريق عابر مكون من 12 مساراً في الاتجاهين، يسهم في تقليل زمن الرحلة بنسبة 60% من 35 دقيقة إلى 14 دقيقة، وبطاقة استيعابية تصل إلى 24 ألف مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين، ويخدم نحو 600 ألف نسمة. وسيجري في هذه المرحلة تنفيذ نحو 55 كيلومتر مسرب من الطرق السطحية، و2.5 كيلومتر من الأنفاق، و21 كيلومتراً من الجسور والمنحدرات، وتشمل أيضاً توسعة شارع دبي - العين من 3 إلى 4 مسارات في كل اتجاه، بين تقاطع شارع الإمارات وشارع لهباب، إضافة إلى تطوير أربعة تقاطعات رئيسة.

وأضاف: «تمتد المرحلة الثانية من شارع دبي ـ العين إلى شارع الفاية في إمارة أبوظبي بطول 50 كيلومتراً، وتتضمن تنفيذ طرق بسعة 12 مساراً في الاتجاهين، بطاقة استيعابية تبلغ 24 ألف مركبة في الساعة. وتسهم هذه المرحلة في خفض زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 24 دقيقة، بنسبة 52%، وتخدم نحو 3.1 ملايين نسمة، كما يشمل المشروع في مرحلته الثانية إنشاء نحو 190 كيلومتر مسرب من الطرق السطحية، و3.5 كيلومترات من الأنفاق، و157 كيلومتراً من الجسور والمنحدرات».

حمدان بن محمد:

• برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. نواصل في دبي تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، باعتبارها أساساً للنمو ومحركاً للتنمية وركيزة لجودة الحياة.

• 3.5 مليارات درهم كلفة المرحلة الأولى الممتدة من شارع الشنوف في الشارقة إلى شارع دبي - العين.