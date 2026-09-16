بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تُخصص 8 ملايين دولار لدعم تشاد في مواجهة «النينيو»

بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خصصت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 8 ملايين دولار، لدعم جمهورية تشاد الصديقة، في مواجهة ظاهرة النينيو المناخية وتداعياتها الإنسانية، والتي فاقمت من تحديات الأمن الغذائي، وارتفاع مخاطر الجوع وسوء التغذية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، الدكتور طارق أحمد العامري، مواصلة دولة الإمارات دورها العالمي في الاستجابة للكوارث والأزمات الإنسانية الناجمة عن الظواهر المناخية، ودعم المجتمعات الأكثر احتياجاً في تعزيز قدرتها على مواجهة تداعياتها، لاسيما ما يرتبط منها بانعدام الأمن الغذائي والجوع وسوء التغذية وتراجع سبل العيش.

وأوضح أن الظواهر المناخية القاسية وما يصاحبها من ارتفاع درجات الحرارة وتغيّر أنماط هطول الأمطار وشح الموارد المائية تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وتؤثر بشكل مباشر في الإنتاج الزراعي، وتوافر الغذاء، وسبل العيش، الأمر الذي يتطلب استجابات متكاملة تجمع بين تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود والتعافي.

وأضاف أن الاستجابة الإماراتية في تشاد ستركز على دعم الأمن الغذائي، والوصول إلى الفئات الأكثر تضرراً واحتياجاً، مع إعطاء أهمية خاصة للفئات الأكثر عرضة لمخاطر الجوع وسوء التغذية، بما يسهم في تحقيق أثر إنساني مستدام، يتجاوز توفير الاحتياجات العاجلة إلى تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة تداعيات الأزمات المناخية.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تواصل استجابتها للكوارث والأزمات الإنسانية المرتبطة بالظواهر المناخية في مختلف أنحاء العالم.