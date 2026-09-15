رئيس الدولة يعيّن أميناً عاماً لمكتب وزير الداخلية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين العميد الدكتور علي عبدالله بن ضاعن الغفلي، أميناً عاماً لمكتب سمو وزير الداخلية، بدرجة وكيل وزارة.

شغل الدكتور علي الغفلي منصب مدير عام مكتب وزير الداخلية منذ عام 2022، كما شغل عدداً من المناصب القيادية في وزارة الداخلية، منها: نائب مدير عام شؤون الوزارة بالأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية، ومدير إدارة التميز المؤسسي. وتقلد الغفلي عدداً من الأوسمة والميداليات في العمل الشرطي، وهو حاصل على سيف الشرف من كلية الشرطة في أبوظبي.

ويحمل الغفلي درجة الدكتوراه من جامعة مانشستر البريطانية في تطوير السياسات والإدارة، ودرجة البكالوريوس في العلوم الشرطية من كلية الشرطة في أبوظبي.