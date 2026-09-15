«الاتحاد للطيران»: 15 وجهة جديدة.. و20 طائرة جديدة حتى نهاية 2026

قال الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية وتجربة الضيوف في شركة «الاتحاد للطيران»، الكابتن ماجد المرزوقي، إن الناقلة تعتزم إطلاق 15 وجهة جديدة حتى نهاية العام الجاري، تشمل وجهات صيفية موسمية وأخرى دائمة.

وأوضح المرزوقي لـ«الإمارات اليوم» على هامش معرض سوق السفر العربي، أن الشركة ستتسلم 20 طائرة جديدة حتى نهاية العام، وصل منها خمس طائرات، فيما من المقرر وصول 15 طائرة أخرى خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام.

وأضاف أن الطائرات الجديدة ستدعم خطة النمو لدى الاتحاد للطيران، مشيراً إلى أن الشركة تتوقع استمرار الزخم خلال العام المقبل مع دخول أكثر من 15 طائرة إضافية إلى أسطولها.

ولفت إلى أن «الاتحاد للطيران» أطلقت أمس استراتيجية تقوم على المرونة في الأداء، إلى جانب المرونة في الأسطول.

وفي ما يتعلق بأداء الشركة خلال موسم الصيف، أفاد المرزوقي بأن نسبة إشغال الرحلات جاوزت 88%، مقارنة بالعام الماضي، بالتزامن مع زيادة السعة المقعدية بنسبة 15%.

وقال إن مؤشرات الأداء خلال فترة الصيف كانت إيجابية مع تسجيل مستويات إشغال وطلب مرتفعة، متوقعاً استمرار ذلك حتى نهاية العام.

وأضاف المرزوقي، أن الناقلة رفعت عدد رحلاتها اليومية من أبوظبي وإليها إلى أكثر من 320 رحلة، مقارنة بنحو 250 رحلة يومياً خلال العام الماضي، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 360 رحلة يومياً بحلول نهاية العام.

إلى ذلك، كشفت «الاتحاد للطيران» عن طائرة «A330» الجديدة وذلك للمرة الأولى عالمياً خلال «سوق السفر»، لتقدم نموذجاً لتجربة «Beyond Borders»، مع تصاميم جديدة كلياً للدرجة الأولى ودرجة الأعمال والدرجة السياحية.

ومن المقرر أن تدخل طائرة «A330» الجديدة الخدمة اعتباراً من سبتمبر 2027، مع انضمام 15 طائرة من هذا الطراز إلى الأسطول خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأعلنت «الاتحاد للطيران» عن استثمار 20 مليار دولار في الطائرات الجديدة وتجربة الضيوف لدعم مواصلة نموها، بما في ذلك برنامج لتحديث الأسطول بقيمة مليار دولار.