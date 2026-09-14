ترامب: منعنا إيران من حيازة السلاح النووي والنفط سيهبط بمجرد انتهاء الصراع

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة رسائل حول الملف الإيراني وسوق الطاقة والصناعات العسكرية، مؤكداً نجاح إدارته في كبح طموحات طهران النووية، ومتوقعاً تحولات كبرى في أسعار النفط العالمية.

وقال ترامب في تصريحاته: «منعنا إيران من امتلاك سلاح نووي.. ودول العالم ستعوضنا بمجرد انتهاء هذا الصراع المفتعل».

وفي سياق أمن الملاحة والطاقة، تطرق إلى حركة الإمدادات عبر الممرات المائية الحيوية وسوق الخام، مؤكداً أن «النفط يتدفق عبر مضيق هرمز وأسعاره ستنخفض انخفاضاً هائلاً بمجرد انتهاء الصراع مع إيران».

وعلى صعيد القدرات العسكرية والتسليح، شدد على وتيرة التصنيع الدفاعي داخل بلاده، موضحاً أن «الولايات المتحدة تنتج أسلحة فائقة التطور بمعدلات تفوق أي وقت مضى».